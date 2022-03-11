Hatay'da evinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde evinde 2 tabanca, 4 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karbeyaz Mahallesi'nde Z.Y'ye ait evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde ruhsatsız 2 tabanca, 4 av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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