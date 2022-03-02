Hatay'da evlerinde 11 ruhsatsız silah bulunan iki zanlıya gözaltı

Hatay'da evlerinde ruhsatsız 6 av tüfeği, 3 tabanca ve iki havalı tüfek ile 5 şarjör ve 116 kartuş ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ve Arsuz ilçelerinde ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen iki adrese operasyon yaptı.
Evlerde, ruhsatsız 6 av tüfeği, 3 tabanca ve iki havalı tüfek ile 5 şarjör ve 116 kartuş ele geçirildi.
Ev sahipleri A.Ş. ve D.G. gözaltına alındı.
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