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Hatay'da evlerinde 11 ruhsatsız silah bulunan iki zanlıya gözaltı

02.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da evlerinde 11 ruhsatsız silah bulunan iki zanlıya gözaltı

Hatay'da evlerinde ruhsatsız 6 av tüfeği, 3 tabanca ve iki havalı tüfek ile 5 şarjör ve 116 kartuş ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ve Arsuz ilçelerinde ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen iki adrese operasyon yaptı.

Evlerde, ruhsatsız 6 av tüfeği, 3 tabanca ve iki havalı tüfek ile 5 şarjör ve 116 kartuş ele geçirildi.

Ev sahipleri A.Ş. ve D.G. gözaltına alındı.

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