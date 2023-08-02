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Hatay'da gezici ünitelerle verilen diş sağlığı hizmeti prefabrik merkeze taşındı

02.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binasının ağır hasar alması nedeniyle bir süre mobil araçlarla hizmet veren Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Antakya ilçesinde oluşturulan prefabrik klinikte hasta kabulüne başladı.

Aksaray Mahallesi’ndeki binası 6 Şubat'taki afette ağır hasar gören sağlık merkezi, çalışmalarını bir süre mobil araçlarla sürdürdü.

İl Sağlık Müdürlüğünce depremzedelerin sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi için aynı mahalledeki Kocaeli Konteyner Hastanesinin yanındaki alan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için tahsis edildi.

Burada kurulan 25 ünitelik prefabrik klinikte, bölge halkının diş çekimi, diş taşı temizliği, dolgu ve kanal tedavileri ücretsiz karşılanmaya başlandı.

PROTEZ TEDAVİSİ DE SUNULACAK

Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Mahmut Koyuncu, AA muhabirine, depremlerin ardından gezici diş üniteleriyle verdikleri hizmetleri yeni kliniklerinde sürdüreceklerini söyledi.

Klinikte 8 diş hekiminin görev yaptığını dile getiren Koyuncu, şöyle konuştu:

"Tahsis edilen yeni yerimizde çekim, kanal, dolgu tedavisi, diş taşı temizliği ve kron köprü gibi sağlık hizmetleri yapılabilmektedir. Çok kısa süre içerisinde protez tedavisine de başlamayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 Şubat'tan önce merkezimizde verilen her işlemi aynı şekilde yapabileceğiz."

Koyuncu, günlük ortalama 200 hastanın tedavi edildiğini belirterek, "Hatay halkı çok zor günler yaşadı. İnşallah bir daha böyle ağır olaylar yaşanmaz. Bizler, buradaki yeni yerimizde Hataylılara hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Hekim sayısının kısa zaman sonra 25'e çıkacağını aktaran Koyuncu, depremzedelere şifa bulmak için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

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