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Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

08.07.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 5 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Y. ve M.R.Ş'nin, plakası açıklanmayan hafif ticari araçla sınır bölgesinden düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçirdiklerini tespit etti.

Zanlıların, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerinde kovalamaca yaşandı.

Olayda ikisi çocuk 5 düzensiz göçmez yakalandı.

Araç sürücüsü R.Y. ile M.R.Ş. gözaltına alındı.

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