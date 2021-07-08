Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Y. ve M.R.Ş'nin, plakası açıklanmayan hafif ticari araçla sınır bölgesinden düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçirdiklerini tespit etti.

Zanlıların, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerinde kovalamaca yaşandı.

Olayda ikisi çocuk 5 düzensiz göçmez yakalandı.

Araç sürücüsü R.Y. ile M.R.Ş. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz