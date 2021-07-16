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Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

16.07.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin araçlarını takibe aldı.

İki ilçede durdurulan 3 araçtaki 5 zanlı gözaltına alındı.

Araçlardaki 37 yabancı uyruklu ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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