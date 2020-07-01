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Hatay'da gönüllü palyaçolar çocukların yüzünü güldürüyor

HATAY HABERLERİ  | 01.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Hatay'da gönüllü palyaçolar çocukların yüzünü güldürüyor

Hatay'da, çocuklara karşı şiddet olaylarına tepki amacıyla bir araya gelen gönüllü palyaçolar, sokak sokak gezip çocukları eğlendiriyor.

Gönüllü palyaçoluk yapan Melisa Bayram ve üç arkadaşı, kendi imkanlarıyla aldıkları boyama malzemeleri ve balonlarla, kentteki çocukların yüzünü güldürüyor.

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinlikleri düzenli olarak Antakya ilçesindeki her mahallede yapmayı planladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden dışarı çıkamayan çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Bayram, "Kovid-19 nedeniyle çocuklar eve kapandı, motivasyonları düştü. Biz de onları bir nebze mutlu etmek için gönüllü olduk. Çocukların yüzlerini boyuyoruz, onlarla oyunlar oynuyoruz. Onlar mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz. Dil, din, ırk ayırt etmeden her çocuğu mutlu etmeye çalışıyoruz. Mutlu olmak yeryüzündeki tüm çocukların hakkı." diye konuştu.

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