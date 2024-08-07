Hatay'da gübre ve yemden zehirlendiği ileri sürülen 17 koyun telef oldu

Alınan bilgiye göre, ismi belirtilmeyen bir kişi, koyunlarını otlatmak için götürdüğü Özerli Mahallesi'nde bazı hayvanların yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, 100 koyundan 17'sinin bir tırın kasasından antrepoya taşındığı sırada yol kenarına dökülen yem ve gübreden yedikleri için zehirlendiğini belirledi.

Ekipler, hayvanların ölüm nedeninin kesin tespiti için numune aldı.