YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da gübreli su içen 115 koyun telef oldu

Hatay'da gübreli su içen 115 koyun telef oldu

HATAY HABERLERİ  | 11.08.2020 18:45 | Son Güncelleme

Hatay'da gübreli su içen 115 koyun telef oldu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde otladıkları bölgedeki gübreli suyu içen 115 koyun telef oldu.

Kırcıoğlu Mahallesi'nde bir besiciye ait koyunlar, otladıkları alanda bulunan su birikintisinden içti.

Bir süre sonra koyunların hareketsiz olduğunu fark eden besici durumu, İlçe Tarım Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından, yapılan ilk incelemede su birikintisinden içen koyunların tarım arazisinde kullanılan gübre nedeniyle telef olduğu tespit edildi.

Kumlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından, hayvanlardan alınan numuneler detaylı incelenmesi için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Telef olan koyunlar, kireçlenerek gömüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Sarııgöl’deki iki okulun Avrupa projesi kabul edildi

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Yukatel Denizlispor sezonu açtı

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Çocuklar için parkın içinde estetik yüzme havuzu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, taziye evi taleplerine yanıt vermeye başladı

Hatay Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:43
Öğle
12:46
İkindi
16:30
Akşam
19:38
Yatsı
21:01

Hatay Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Alev Eczanesi
Antakya
Aydın Eczanesi
Antakya
Çekmece Eczanesi
Antakya
Yaşam Eczanesi
Antakya
Anadolu Eczanesi
Iskenderun
Cemıl Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İskenderunlu er Mesut Cengiz'in baba ocağına ateş düştü

İskenderunlu er Mesut Cengiz'in baba ocağına ateş düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.