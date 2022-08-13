YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da hasadına başlanan kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor

Hatay'da hasadına başlanan kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor

13.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu: - "İlimizde üretilen kapya biberlerin yüzde 90'ı salçalık olarak değerlendiriliyor, kalan kısmı da kurutmalık veya pul biber yapımında kullanılıyor"

SALİM TAŞ - Amik Ovası'nda hasadına başlanan kapya biberde bu yıl 61 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.

Kendine özgü aroması ve kalitesiyle özellikle salça, baharat ve kurutmalık olarak kullanılan kapya biber, Antakya, Arsuz, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde 27 bin dekar arazide üretiliyor.

Kentte geçen yıla kıyasla üretim alanı genişleyen kapya biber, yüksek rekolte beklentisiyle üreticisini sevindiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Amik Ovası'nın çok verimli topraklara sahip olduğunu, ovada yılın 12 ayı üretim yapılabildiğini belirtti.

Üretilen ürünlerden birinin de kapya biber olduğunu anlatan Çolakoğlu, kapya biberde üretim alanının ve rekoltenin arttığını ifade etti.

- "Yüzde 90'ı salçalık olarak değerlendiriliyor"

Çolakoğlu, şunları söyledi:

"İlimizde kapya biber en fazla Antakya, Arsuz, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerimizde üretiliyor. Diğer ilçelerimizde de az miktarda üretim yapılıyor. İlimizde 2021 yılında 26 bin dekar alanda 60 bin ton civarında bir üretim vardı, 2022 yılında da 27 bin dekar alanda 61 bin ton civarında üretim bekliyoruz. Dekara verimimiz 2-3 ton arasında değişiyor. İlimizde üretilen kapya biberin yüzde 90'ı salçalık olarak değerlendiriliyor, kalan kısmı da kurutmalık veya pul biber yapımında kullanılıyor. Bu sene çiftçimiz çok memnun çünkü rekolte çok güzel."

Ürünün tarlada fiyatının 7 lira civarında olduğunu, hasadın eylül ayı boyunca süreceğini belirten Çolakoğlu, hasat sezonunun bereketli ve bol kazançlı geçmesini diledi.

Üreticilerden Mehmet Koçak, 70 dönüm arazide kapya biber üretimi yaptığını ifade etti.

Bu yıl kapya biberin beklentilerini karşıladığını anlatan Koçak, bu yıl fiyat ve rekolteden memnun olduklarını söyledi.

Mahmut Tugay da bu sene biberde verimin iyi olduğunu, topladıkları biberleri salça yapımı için fabrikalara verdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da partililerle buluştu:HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da partililerle buluştu:
Adana'da motosikletlinin uçuruma devrilmesi kameradaAdana'da motosikletlinin uçuruma devrilmesi kamerada
Karabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak beklediKarabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Hatay rekolte Amik Ovası fiyat hasat

Hatay Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:45
Öğle
12:45
İkindi
16:30
Akşam
19:36
Yatsı
20:59
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

Plajda güneşlenirken dehşeti yaşadı! Uçan şemsiyenin sapı...

İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.