Hatay'da hava muhalefeti nedeniyle HADO seferi iptal edildi

Hatay'da hava muhalefeti nedeniyle Hatay Deniz Otobüsü (HADO) seferinin iptal edildiği bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, meteoroloji verilere göre kentte ani hava değişimlerinin yaşandığı belirtildi.

Arsuz'dan 23.45'te gerçekleşmesi planlanan HADO Girne seferinin 23 Haziran 09.00'a ertelendiği ifade edilen açıklamada, yolcuların 07.00'de limanda olmaları istendi.



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