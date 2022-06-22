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Hatay'da hava muhalefeti nedeniyle HADO seferi iptal edildi

22.06.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da hava muhalefeti nedeniyle HADO seferi iptal edildi

Hatay'da hava muhalefeti nedeniyle Hatay Deniz Otobüsü (HADO) seferinin iptal edildiği bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, meteoroloji verilere göre kentte ani hava değişimlerinin yaşandığı belirtildi.

Arsuz'dan 23.45'te gerçekleşmesi planlanan HADO Girne seferinin 23 Haziran 09.00'a ertelendiği ifade edilen açıklamada, yolcuların 07.00'de limanda olmaları istendi.

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Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:12
Öğle
12:42
İkindi
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Akşam
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