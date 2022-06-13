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Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

13.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki ayrı adresten çeşitli eşyalar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan ve Numune mahallelerinde iki adresten bazı eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, ilçede iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.D, M.A, H.G, G.D, G.T. ve A.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, uyuşturucu kullanım aparatı, televizyon, mikrodalga fırın, yazıcı, bilgisayar monitörü, kompresör, güvenlik kamerası ve kayıt cihazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D, M.A. ve H.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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