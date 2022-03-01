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Hatay'da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve yürüteç dağıtıldı

01.03.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve yürüteç dağıtıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi engelli Türk ve Suriyelilere tekerlekli sandalye, yürüteç ve çocuk sandalyesi dağıtımı yapıldı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, dağıtım töreninde, Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyon Temsilciliğinin sağladığı 158 tekerlekli sandalye, 20 çocuk sandalyesi ile 100 yürütecin ihtiyaç sahibi fiziksel engelli vatandaşlara hediye edileceğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Hacıoğlu, "Türkiye ve Tayvan mesafelere bakılmaksızın ihtiyaç duyulduğunda dayanışma içinde olan gerçek dostlardır. İnsanlık için atılan bu adımların sürmesini, Tayvan Hükümeti ile işbirliğimizin daimi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tayvan Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang da Suriye'deki iç savaşa değindi.

Savaşta birçok insanın yaşamını yitirdiğini dile getiren Huang, mültecilerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli'nin bulunduğunu aktaran Huang, "Türk hükümetinin Suriye’deki insanlara burada kapılarını açması takdire şayan." dedi.

Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye, yürüteç ve çocuk sandalyeleri dağıtıldı.

Törene, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ile CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de katıldı.​​​​​​​

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