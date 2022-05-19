Hatay’da iki aile arasındaki silahlı kavgada 15 kişi yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saraykent Mahallesi 31. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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