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  4. Hatay'da iki çocuğuyla enkazdan çıkarılan kadının ilk isteği su oldu

Hatay'da iki çocuğuyla enkazdan çıkarılan kadının ilk isteği su oldu

08.02.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da isminin Ayşenur olduğu öğrenilen kadın ile iki kızı, 33 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da, arama kurtarma çalışmaları sürdüren Yalova Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, Antakya'daki bir enkazda anne ile iki kızının yaşadığını belirledi.

Göçük altındaki betonu keserek koridor açan ekipler, önce yaşları küçük iki kızı sağ çıkarmayı başardı.

Ekipler daha sonra kırık ayağı molozlara sıkışan anneyi kurtarmak için çalışma yürüttü. İsminin Ayşenur olduğu öğrenilen kadının çalışmalar sırasında ekipteki kişiye, "Sesimiz duyuyor musunuz? Süleyman ağabey, bana bir bardak su verecektin" şeklindeki seslenişi, çevredekileri duygulandırdı.

Kurtarma görevlisi ise "Seni oradan çıkaralım, sözüm söz ama bezle vereceğimi söylemiştim, beni kandırma" şeklinde kadını teselli etti.

Kadın ve çocuklar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

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