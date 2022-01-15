YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Hatay'da iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

15.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında iki kardeşin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, 8 Ekim 2020'de Alaattin Mahallesi'ndeki evlerinde kesici aletle yaralanan, ardından kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Hüseyin (83) ve Mehmet Şen (75) kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaştı.

İki kardeşin cep telefonlarının olay günü çalındığı bilgisi üzerine inceleme yapan ekipler, Mehmet Şen'e ait telefonun S.S. ve M.M. tarafından satıldığını belirledi.

Güvenlik güçleri, adreslerini tespit ettiği şüphelileri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.M'nin evinde, Şen kardeşlerin ikametinden çalındığı değerlendirilen tarihi kama ile kılıç bulundu.

Şüpheli S.S'nin, jandarmadaki ifadesinde, iki kardeşin evine olay günü cezaevinde tanıştığı M.M. ile hırsızlık amacıyla girdiklerini belirterek, kendisinin dışarıda gözcülük yaptığını öne sürdüğü öğrenildi.

İşlemlerinin ardından cinayeti işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hatay'da 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildiHatay'da 260 litre sahte içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 15 Ocak Cumartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:50
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:09
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.