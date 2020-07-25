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Hatay'da iki kişi nehir kenarında ölü bulundu

HATAY HABERLERİ  | 25.07.2020 20:45 | Son Güncelleme

Hatay'da iki kişi nehir kenarında ölü bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki kişi, nehir kenarında ölü bulundu.

Karaçay Nehri'nin kenarında iki kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Ali Yıldız (48) ile Cabir Çatal'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız ve Çatal'ın naaşı, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki arkadaşın balık tutmak için gittikleri nehre jeneratörle elektrik verdikleri sırada akıma kapılarak öldükleri öne sürüldü.

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