YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

02.04.2022 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 ACD 968 plakalı otomobil ile 31 ALD 04 plakalı otomobil, Antakya-Yayladağı yolu Sinanlı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunun 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otizmli Ertuğrul konservatuvara hazırlanıyorOtizmli Ertuğrul konservatuvara hazırlanıyor
Afyonkarahisar'da 15 hırsızlık zanlısı yakalandıAfyonkarahisar'da 15 hırsızlık zanlısı yakalandı
Muğla'da çam fıstığı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandıMuğla'da çam fıstığı çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 2 Nisan Cumartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:44
İkindi
16:17
Akşam
19:05
Yatsı
20:20
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu kadar faydalısı çok az bulunur! Kalp krizini engelliyor

Bu kadar faydalısı çok az bulunur! Kalp krizini engelliyor

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.