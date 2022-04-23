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Hatay'da "İklim Değişikliği ve Çocuklar" fotoğraf sergisi açıldı

23.04.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da "İklim Değişikliği ve Çocuklar" fotoğraf sergisi açıldı

Hatay'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve TED Hatay Kolejinin iş birliğiyle kirliliğin azaltılması, çevresel açıdan sürdürülebilirlik çözümlerin benimsenmesi, çocukların iklim değişikliğin etkilerinden korunması ve iklim eylemine katılımların teşvik edilmesiyle amacıyla "İklim Değişikliği ve Çocuklar" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

UNİCEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, Antakya'da EXPO 2021 Sergi Alanı'ndaki serginin açılışında, serginin iklim değişikliği ve çocuklarla ilgili farkındalığının artırılmasına katkıda bulunmasını temenni etti.

Dominicis, dünyada 1 milyar çocuğun iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerinin farklı formlarda görüşüldüğünün altını çizen Dominicis, şunları kaydetti:

"Bazen sel bazen kuraklık bazen de yeni hastalıkların ortaya çıkmasında görüyoruz. Nefes almada yaşanan zorluklar da bu etkilerden bir tanesi. Çocuklar yetişkinlere kıyasla 3 kat daha fazla nefes alıyorlar. Küresel anlamda bir değişiklik yaratmak için entegre bütünleştirilmiş bir yaklaşım gerçekten çok önemli. Burada da değerli ortakların birlikte çalıştığını görmek benim için mutluluk verici. Milli Eğitim Bakanlığı ile yeşil beceriler gündemi üzerinde halihazırda çalışıyoruz. Eminim ki mesajların yayılması ve çalışmaların iyileştirilmesi için önümüzdeki günlerde eşit derecede iş birliğimize devam edeceğiz. Nihayetinde nerden gelirsek gelelim, nereli olursak olalım bir tane evimiz var o da dünyamız"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da sanayi devriminden itibaren dünyanın çok daha fazla karbon gazı üretip tükettiğini belirtti.

Atmosferin hızla kirlendiğine dikkati çeken Savaş, "Ne kadar gelişirsek o kadar karbon yakıtı tüketiyoruz ve atmosferi o kadar hızlı kirletiyoruz. Sonuç itibarıyla kirlettiğimiz ölçüde de iklim değişikliğine katkı sağlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılış kurdelesini kestikleri sergiyi gezdi.

Sergiye, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan, TED Hatay Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özat, öğrenciler ve davetliler katıldı.

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