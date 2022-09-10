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Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

10.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi'nde bir iş yerinden yatay testere makinesi çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.S. ve Ö.S. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, Şirince ve Bağrıyanık mahallelerindeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Antakya hırsızlık

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