YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da İskenderun'da sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da İskenderun'da sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

27.11.2023 10:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İskenderun ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar da yollarda mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden esnaf, dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalıştı ve temizlik yaptı.

AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan İnegöl-Domaniç yolu açıldıKar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan İnegöl-Domaniç yolu açıldı
Çankırı’da şiddetli fırtına ağacı kökünden söktüÇankırı’da şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü
Trafik kazası sonrası kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadıTrafik kazası sonrası kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı
Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay deniz kuvvetli rüzgar sağanak

Hatay Namaz Vakitleri 27 Kasım Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:17
Öğle
12:28
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:47
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.