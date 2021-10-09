Hatay'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalathanesine operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 milyon 150 bin boş ve 25 bin doldurulmuş makaron, 50 kilogram açık tütün, bandrolsüz tütün, 645 cinsel içerikli çikolata, 6 dolum makinesi ve bin 500 bandrol ele geçirildi.
Şüpheli T.E. gözaltına alındı.
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