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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

28.09.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 44 polisin katılımıyla 10 iş yeri, 1 ev ve 2 araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 591 bin 950 makaron (filtreli sigara kağıdı), 54 bin 700 doldurulmuş sigara, gümrük kaçağı 6 bin 913 sigara, 3 bin 75 puro, 1050 cinsel içerikli ürün, 624 elektronik sigara, 735 elektronik sigara likidi, 168 şişe içki, 140 kilogram kıyılmış tütün ve 22 kilogram nargile tütünü, 1 tabanca, şarjör, 9 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Gözaltı Hatay kaçakçılık operasyon

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