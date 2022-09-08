YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Hatay’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

08.09.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 415 paket gümrük kaçağı sigara, 3 kök Hint keneviri, bir miktar eroin, 3 sahte plaka ve 2 şasi numaraları kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Polis ekipleri, S.K, M.K, S.K, S.Ö, K.A. ve M.A.K'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da eroin ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandıHatay'da eroin ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Beylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldüBeylikdüzü'nde balkondan düşen çocuk öldü
Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladıBitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı
Anahtar Kelimeler:
polis Hatay Kırıkhan operasyon

Hatay Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:05
Öğle
12:38
İkindi
16:13
Akşam
19:01
Yatsı
20:17
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.