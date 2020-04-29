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Hatay'da kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı

HATAY HABERLERİ  | 29.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Hatay'da kadın çiftçilerin ektiği laleler çiçek açtı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde proje kapsamında kadın üreticilerin ektiği laleler ilk çiçeklerini açtı.

Yayladağı Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir" adlı proje çerçevesinde 15 kadın çiftçiye dağıtılan lale soğanları ilk ürünlerini verdi.

İlk etapta 12 bin kök olarak dikilen lale soğanlarının, hasattan sonra çoğalarak 40 bine ulaşması bekleniyor.

Görsel anlamda da güzel görüntüler oluşturan lale tarlaları ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, proje kapsamında lale soğanı diken kadın çiftçilerin üretim alanlarını ziyaret edip çiftçilerden bilgi aldı.

Son yıllarda Yayladağı'ndaki tarımsal kalkınmanın takdire şayan olduğunu söyleyen Çolakoğlu, "Devlet olarak çiftçinin her daim arkasındayız. Artan desteklerle de destek olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçi ve tarımsal anlamda üretim yapan herkese hayırlı bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Karasoy da ilk kez ekimi yapılan lalenin veriminden memnun olduklarını söyledi.

Üretici Merve Yaşlak da verilen yetiştiricilik eğitiminin ardından laleleri ektiklerini söyledi.

Rengarenk açan lalelerin herkesin ilgisini çektiğini anlatan Yaşlak, "İnsanlar hem manzarasında fotoğraf çekiniyor hem de sevdiklerine hediye götürmek için satın alıyor. Şu an ortalama 5-7,5 liraya satılıyorlar. Bizler de bu sayede ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan devletimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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