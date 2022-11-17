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Hatay'da kaldırımda yürüyen genç kızı darbeden zanlı yakalandı

17.11.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaldırımda yürüyen genç kızı darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Aksoy Caddesi'nde kaldırımda yürüyen genç kızlar E.Ö. ile A.Ö, kendilerine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen A.C. ile tartıştı.

Tartışma sırasında A.C, genç kızlardan E.Ö'yü yumruk atarak dövdü. Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, bölgeden uzaklaştı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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polis İskenderun Hatay darp

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