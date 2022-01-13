Hatay'da kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tavanına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonetteki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurup aradı.

Ekipler, aracın tavan arasına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kamyonetteki yabancı uyruklu H.A. ve M.O. gözaltına alındı.



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