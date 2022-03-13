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Hatay'da kar yağışı etkili oluyor

13.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kar yağışı etkili oluyor

Hatay'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle Antakya, Defne, Samandağ, Altınözü, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, Belen ve İskenderun ilçeleri beyaza büründü.

Bazı ilçelerde kar nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Yollarda önlem alan trafik polisleri, sürücülere zincir takmaları ve yavaş gitmeleri için uyarılarda bulundu.

Öte yandan, karayolları ve belediye ekipleri de yollardaki kar birikintilerini temizledi.

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