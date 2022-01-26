YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da kar yağışı nedeniyle 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Hatay'da kar yağışı nedeniyle 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

26.01.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kar yağışı nedeniyle 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yayladağı-Antakya kara yolu Şenköy mevkisinde kayan araçlar nedeniyle kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

İlçeye bağlı kırsaldaki 20 mahallenin yolunun ulaşıma kapandığı, Büyükşehir ve Yayladağı Belediyesi ekiplerinin yolların açılması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yayladağı Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kar lastiği veya zinciri olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Hatayspor-Konyaspor maçının ardındanHatayspor-Konyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:34
Öğle
12:53
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:19
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.