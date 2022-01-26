Hatay'da kar yağışı nedeniyle 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yayladağı-Antakya kara yolu Şenköy mevkisinde kayan araçlar nedeniyle kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

İlçeye bağlı kırsaldaki 20 mahallenin yolunun ulaşıma kapandığı, Büyükşehir ve Yayladağı Belediyesi ekiplerinin yolların açılması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yayladağı Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kar lastiği veya zinciri olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı.



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