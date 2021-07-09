Hatay'da karısını öldürüp kayınbabasını yaralayan zanlı kaçtı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki karısını öldüren, kayınbabasını da yaralayan şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, C.K. (35) görüşmek için, boşanma aşamasındaki eşi Ebru K'nın (30) Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada çıkan tartışma sırasında C.K. yanındaki pompalı tüfekle karısına ve kayınbabası A.D'ye ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri E.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı A.D'yi ise ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheli C.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.



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