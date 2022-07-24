Hatay'da kırsal alanlara ekilmiş 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal bölgedeki 5 adreste Hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti.

Helikopterle incelenen alanlara 35 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çalışmada, 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.



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