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Hatay'da kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş intihar etti

11.07.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen uzman çavuş intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen uzman çavuş, intihar etti.

İddiaya göre, Samandağ ilçesindeki bir karakolda görevli uzman çavuş D.E.O, kız arkadaşı D.A'nın yaşadığı Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

Bir süre sonra ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evden silah seslerinin geldiğini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, D.E.O. ve D.A'nın öldüğünü belirledi. Cesetler otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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