Hatay'da kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Özerli Mahallesi'ndeki evlerinde Alper E. (39) ve Nagihan E. (37) çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nagihan E, bıçakla kocasını yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Alper E'yi Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Alper E, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nagihan E. polis ekiplerince gözaltına alındı.



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