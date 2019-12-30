Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Hak-İş Kudüs Komitesi tarafından "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" adlı program düzenlendi.

Hatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, buradaki konuşmasında, programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Hataylılarla Filistin için buluşmaları nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Filistin'de yıllardır yaşanan zulme dikkati çeken Arslan, "100 yılın anlaşması' dedikleri aslında nedir biliyor musunuz? Filistin'i yok etmektir. Bu anlaşmanın Bahreyn'de yapılacağı söyleniyor. Körfez ülkeleri de bu anlaşmayı destekliyorlar ancak bu anlaşmaya direneceğiz. 100 yılın anlaşması, aslında yüzyılın ihanetidir. Bu anlaşmaya imza atacak, destek ve katkı verecek bütün ülkeleri ve liderlerini ihanet etmiş hainler olarak ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki direnişin bir asırdır devam ettiğini vurgulayan Arslan, insanların bir asırdır işgal edilen topraklarda yaşamaya çalıştığını anlattı.