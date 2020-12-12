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Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 24 bin 751 lira ceza kesildi

HATAY HABERLERİ  | 12.12.2020 11:10 | Son Güncelleme

Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 24 bin 751 lira ceza kesildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye toplam 24 bin 751 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deliçay Mahallesi'ndeki M.A'ya ait restoranın yanında bulunan tek odalı evde kumar oynandığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine adrese operasyon yapan ekipler, kumar oynayan 10 kişiyi yakaladı.

Kumar masasındaki 5 bin 680 lira ve 260 iskambil kağıdına el konulan operasyonda, işletme sahibi M.A'ya "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan işlem yapıldı.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 10 kişiye toplam 24 bin 751 lira para cezası verildi.

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