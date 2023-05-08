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Hatay'da Mehmet Cemil Delioğlu Güreş Müzesi ziyarete açıldı

08.05.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Mehmet Cemil Delioğlu Güreş Müzesi törenle ziyarete açıldı.

Hatay'da Mehmet Cemil Delioğlu Güreş Müzesi ziyarete açıldı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Devrent Sosyal Tesisleri Aba Güreşi Alanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi.

Depremde kardeşi ve kuzenini de kaybettiğini belirten Güvenç, kendisinin de depremzede olduğunu söyledi.

Hatay'ın deprem felaketinde en çok etkilenen il olduğunu ifade eden Güvenç, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden 3 ay gibi bir süre geçti. Dünya tarihinin görmediği bir afeti 11 ilimizde yaşadık. Depremin en çok vurduğu yer şüphe yok ki önce Hatay, sonra Kahramanmaraş ve Adıyaman. Gidenleri geri getirme şansımız yok. Allah'a şükür ki bu büyük felaket milletimizin ölmediğini, sivil toplumun ayakta olduğunu ve devletimizin çok büyük olduğunu bizlere gösterdi. Diğer yandan da normalleşme çabaları içerisindeyiz. İş yerlerimizi ayağa kaldırırken, geleneksel sporumuz ve diğer spor faaliyetlerini de unutmuyoruz"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de federasyon olarak deprem bölgelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Deprem sonrası deprem bölgelerinde sahra mutfakları kurduklarını aktaran Türkiş, "6 Şubat tarihinde hepimizin yüreği burkuldu, üzüldük, yıkıldık. Federasyonumuzun yönetim kurulunda yer alan 5 arkadaşımız da deprem bölgesindeydi. Çoğuna ilk anda ulaşamadık. Ardından Yayladağı Belediye başkanından Yayladağı'nın emniyette olduğunun bilgisini alınca çok mutlu oldum. Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak depremin dördüncü günü itibarıyla Kahramanmaraş'ta, beşinci günü itibarıyla da Hatay'da 10 bin kişilik sahra mutfağı oluşturduk. İhtiyaç devam ettiği sürece mutfaklarımızı hazır ettik." diye konuştu.

Türkiş, eserlerini kamuya kazandıran güreşçi Mehmet Cemil Delioğlu'na da teşekkür etti.

Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçın ise Aba güreşini Avrupa'ya ve tüm dünyaya duyurmak için mücadele verdiklerini belirtti.

Elindeki materyalleri Mehmet Cemil Delioğlu Güreş Müzesi'ne bağışlayan güreşçi Mehmet Cemil Delioğlu, en mutlu gününü yaşadığını söyledi.

Müzede 150 ve 200 yıllık eserlerin yer aldığına değinen Delioğlu, artık eserlerinin tüm Türkiye'ye ait olduğunu kaydetti.

Törene, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, güreşçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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