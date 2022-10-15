Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkhan ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin önüne bıraktığı motosikletinin çalındığını fark eden Şakir Varlıbaş durumu polise bildirdi.

Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini ve adresini belirlediği hırsızlık zanlısı Ö.K'yi gözaltına aldı.

Sorgusunda motosikleti B.B'ye sattığını itiraf eden Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Söz konusu motosikleti satın aldığı iddia edilen B.B. hakkında ise suç eşyası satın almak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.



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