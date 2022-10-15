YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

15.10.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkhan ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin önüne bıraktığı motosikletinin çalındığını fark eden Şakir Varlıbaş durumu polise bildirdi.

Polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini ve adresini belirlediği hırsızlık zanlısı Ö.K'yi gözaltına aldı.

Sorgusunda motosikleti B.B'ye sattığını itiraf eden Ö.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Söz konusu motosikleti satın aldığı iddia edilen B.B. hakkında ise suç eşyası satın almak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandıHatay'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı kaçarken yakalandı
Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandıTürkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
polis Hırsız motosiklet

Hatay Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:35
Öğle
12:26
İkindi
15:37
Akşam
18:08
Yatsı
19:21
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.