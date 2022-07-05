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Hatay'da mozaik ustası, hurdalardan 5 metrelik zeytin dalı figürü yaptı

05.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da mozaik ustası, hurdalardan 5 metrelik zeytin dalı figürü yaptı

Hatay'da mozaik ustasının atık metal, plastik ve elektronik kartları kullanarak 13 bin parça malzemeyle yaptığı zeytin dalı figürü Altınözü ilçe meydanına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek isteyen mozaik ustası Mervan Altınorak, hurdacılardan topladığı malzemeleri atölyesinde üç aylık çalışmayla bir araya getirdi.

Altınorak, topladığı 13 bin parça atık malzemeyle 2 ton ağırlığında 5 metre uzunluğunda zeytin dalı figürü yaptı.

Daha önce de atık malzemeleri heykele dönüştürdüğünü anlatan Altınorak, yaptığı zeytin dalı figürünün Altınözü meydanına yerleştirildiğini dile getirdi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da ilçede önemli bir yere sahip olan zeytinle ilgili yapılan figürün çok anlamlı olduğunu söyledi.

Figürle atık malzemelerin de yeniden değerlendirildiğini belirten Sarı, Altınorak'a yaptığı çalışma dolayısıyla teşekkür etti.

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