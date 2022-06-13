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Hatay'da "Narko Alan" uygulamasında 18 kişi yakalandı

13.06.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da "Narko Alan" uygulamasında 18 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan "Narko Alan" uygulamasında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 25 adreste arama gerçekleştirerek 1138 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Aramalarda 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 11 kök Hint keneviri ve tarihi eser olduğu düşünülen heykel ele geçirildi.

Ekipler çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Uygulamada ayrıca 364 araç ile 68 motosikletin sorgulaması yapılarak 3 sürücüye idari para cezası kesildi.

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