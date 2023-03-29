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Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi

29.03.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Hatay'da nöbet görevini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Hatay'da nöbetini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür belgesi verildi

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin Konevi Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, özellikle Antakya'da çok önemli görevler üstlendiklerini söyledi.

Çok fazla personelin gönüllü olarak orada görev istediğini ifade eden Altay, "Arkadaşlarımıza 'Yeter artık yoruldunuz, sizi diğer arkadaşlarımızla değiştirelim' dediğimizde, bütün arkadaşlarımız görevlerine devam etmek ve orada insanlara yardımcı olmak için kalmak istediklerini söyledi. Bu bizim için çok kıymetli." dedi.

Altay bunun, belediyenin kurumsal yapısının ne kadar güçlü olduğunun ve Konya'nın yardımlaşma konusunda ne kadar önde bir şehir olduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE, KONYA'NIN BU TÜR AFETLERDE GÖREV ALMAK İÇİN HAZIR BEKLEDİĞİNİ BİLİYOR"

Küresel iklim değişikliğiyle, bu tür zor durumların dünyanın her yerinde yaşanabileceğini söyleyen Altay, şunları kaydetti:

"İhtiyaç olduğunda artık tüm Türkiye biliyor ki Konya Büyükşehir Belediyesi, güçlü bir şekilde bu tür afetlerde görev almak için hazır bekliyor olacak. Hem kendi şehrimiz için hem de diğer şehirler için hatta diğer ülkeler için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Size verdiğimiz belgelerin bir maddi karşılığı yok ama ömür boyu gururla evlerinizin en güzel köşesine asacağınız, çocuklarınıza hatıralarınızı anlatacağınız bir duyguyu birlikte yaşamış olduk. En zor zamanda görev alma iradesi gösterdiniz ve orada harika bir iş çıkardınız. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle birlikte çalıştığım için hep büyük bir gurur ve onur duydum. Bu gurur ve onur her geçen gün artıyor."

Konuşmanın ardından deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür belgeleri takdim edildi.


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Hatay Konya Büyükşehir Belediyesi Teşekkür belgesi

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