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Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

05.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli M.Ş'nin oğluna kuryeyle gönderdiği pakette arama yaptı.

Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1,7 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan M.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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