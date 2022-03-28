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Hatay'da ölü deniz kaplumbağası bulundu

28.03.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ölü deniz kaplumbağası bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Çevlik sahilinde, kumsalda hareketsiz duran deniz kaplumbağası olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, deniz kaplumbağasının öldüğünü belirledi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, gazetecilere, kaplumbağanın tekne çarpması sonucu ölmüş olabileceğini söyledi.

Bu türlerin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirten Atik, korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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