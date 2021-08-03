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Hatay'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim

03.08.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli denetim

Hatay'da orman yangınlarına karşı, helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Valilik öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Orman İşletme Şefliğinin desteğiyle olası orman yangınlarına karşı Antakya, Kırıkhan, Hassa, İskenderun, Payas, Dörtyol ve Erzin bölgelerinde denetim yapıldı.

Ekipler, helikopterle ormanlık alanları havadan inceledi.

Yürütülen çalışmalarda, herhangi bir olumsuzluğa karşı ani müdahale için birimlerin hazırda bekletildiği belirtildi.

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