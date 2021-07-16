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  4. Hatay'da ormanlık alanda 4 bin 715 kök Hint keneviri bulundu

Hatay'da ormanlık alanda 4 bin 715 kök Hint keneviri bulundu

16.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ormanlık alanda 4 bin 715 kök Hint keneviri bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde, ormanlık alanda ekili 4 bin 715 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yoncadüzü Mahallesi Sofular Yaylası'ndaki ormanlık alanda Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Alanda arama yapan ekipler, boyları 2 metreyi bulan 4 bin 715 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İmha edilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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