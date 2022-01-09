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Hatay'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

09.01.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hassa ilçesinde Y.A. idaresindeki 06 BZF 545 plakalı otomobil, Gaziantep-Hassa kara yolu Bintaş kavşağında ile A.D. yönetimindeki 31 U 7578 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.D. ve yanındaki S.D. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım, polis ekiplerince bir süre kontrollü sağlandı.

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