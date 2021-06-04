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Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

04.06.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Enek Mahallesi Küncülü Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Yıldız D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Zekeriya, Sevgi, Sevcan ve Semra D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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