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Hatay'da otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi

08.08.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi

Hatay'da otomobilin motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi

Hatay'ın Belen ilçesinde, motor kaputuna gizlenmiş tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Aramada, otomobilin motor kaputuna gizlenmiş yarı otomatik tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi.

Araçtaki A.Ö. ve H.A gözaltına alındı.

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