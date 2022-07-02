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Hatay'da otomobilin yakıt deposundan 11 ruhsatsız tabanca çıktı

02.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobilin yakıt deposundan 11 ruhsatsız tabanca çıktı

Hatay'da otomobilin yakıt deposundan 11 ruhsatsız tabanca çıktı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yakıt deposunda 11 ruhsatsız tabanca ve 39 şarjör ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda bir otomobili durdurup aradı.

Ekipler, aracın yakıt deposuna gizlenmiş ruhsatsız 11 otomatik tabanca, 39 şarjör, 10 dipçik, 4 üst kapak ile 4 icra yayı takımı ele geçirdi.

Otomobildeki şüpheliler R.B. ve B.A. gözaltına alındı.

Hatay'da otomobilin yakıt deposundan 11 ruhsatsız tabanca çıktı

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