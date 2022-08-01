YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Hatay'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

01.08.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Numune Evler Mahallesi, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı'nda, Hamza Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Hamza Ç, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıklarıAtakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları
Konya'da üzerine mermer plakalar devrilen işçi öldüKonya'da üzerine mermer plakalar devrilen işçi öldü
Turizm bölgesi sahillerinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yoğunluğuTurizm bölgesi sahillerinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yoğunluğu
Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza

Hatay Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:35
Öğle
12:47
İkindi
16:34
Akşam
19:49
Yatsı
21:15
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.