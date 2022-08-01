Hatay'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Numune Evler Mahallesi, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı'nda, Hamza Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Hamza Ç, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz