Hatay'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halit Gençoğlu'nun kullandığı 31 ZF 321 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisi Özbuğday kavşağında A.D. kontrolündeki 31 HS 723 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.



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