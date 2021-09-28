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Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

28.09.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polyester imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi sitesindeki bir polyester imalathanesinde duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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