Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polyester imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi sitesindeki bir polyester imalathanesinde duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz